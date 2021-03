Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : lance la Yaris Cross Adventure Cercle Finance • 29/03/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - La gamme de la Nouvelle Yaris Cross, nouveau SUV Hybride du segment B de Toyota, s'enrichit dès son lancement d'une version supplémentaire : la Yaris Cross Adventure. La robustesse de ce nouveau modèle est affirmée par le design spécifique de la partie inférieure de la face avant et par une plaque de protection située sous le pare-chocs à l'arrière. Cette version reçoit également en série des rails de toit de couleur argent et des jantes en alliage de 18 pouces dans une finition gris foncé. Dans l'habitacle, la Yaris Cross Adventure dispose d'éléments de garniture noirs laqué et un ciel de toit noir. Les sièges enveloppants en similicuir bénéficient d'un design spécifique. ' La Nouvelle Yaris Cross est le seul SUV compact Hybride à offrir le système de transmission intégrale intelligent (AWD-i) qui passe automatiquement de la traction avant à la traction intégrale en fonction des conditions routières, offrant ainsi un niveau de sécurité élevé ' indique le groupe.

