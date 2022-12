Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: lance la vente par loterie de deux nouvelles Corolla information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 13:33









(CercleFinance.com) - Toyota Gazoo Racing commence aujourd'hui sur le marché japonais, la vente par loterie des nouveaux modèles : la GR Corolla RZ et la GR Corolla RZ 'MORIZO Edition'.



Les acquéreurs potentiels peuvent s'inscrire jusqu'au 19 décembre pour la GR Corolla RZ et jusqu'au 18 décembre pour la GR Corolla Morizo Edition. Les ventes des deux modèles devraient commencer au début de 2023.



Lorsque la GR Corolla RZ a été dévoilée le 1er juin, TGR a annoncé que le modèle serait mis en vente par les concessionnaires Toyota dans tout le Japon. Cependant, les infections continues du COVID-19 et la pénurie de semi-conducteurs ont entraîné le passage à une loterie d'achat en ligne pour une première tranche de 500 unités, avec des ventes supplémentaires à envisager tout en surveillant la situation de la production.



Pour la GR Corolla Morizo Edition, qui est un modèle biplace aux performances de conduite améliorées, des demandes de loterie d'achat pour 70 unités peuvent être faites dans les garages GR du pays.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.