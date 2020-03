Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : lance la réservation de sa sportive GR Yaris Cercle Finance • 05/03/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le lancement d'un système de réservation sur son site pour la nouvelle Toyota GR Yaris pour les amateurs de sportives de ce modèle haute performance inspiré du rallye. Les clients deviendront ainsi prioritaires pour l'achat de la voiture, dont les premières livraisons clients sont attendues fin 2020. Ce modèle est développé par Toyota Gazoo Racing en partenariat avec Tommi Mäkinen Racing. La GR Yaris est le porte-drapeau sportif de la nouvelle gamme Yaris. Il est doté d'un trois cylindres 1.6 litre turbo de 261 ch et devrait descendre sous les 5,5 secondes à l'accélération 0-100 km/h. En France la GR Yaris sera lancée dans deux finitions haut de gamme : Pack Premium et Track - afin d'adapter la voiture aux différents types de conduite.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.