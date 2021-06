Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : lance la Corolla 'JBL' en édition limitée Cercle Finance • 21/06/2021 à 16:04









(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui s'unir une nouvelle fois avec JBL, son partenaire depuis 25 ans, afin de proposer une série limitée exclusive sur le marché français: Corolla JBL Edition. Commercialisée à 500 exemplaires, dont 250 berlines et 250 breaks Touring Sports, cette nouvelle édition spéciale Corolla JBL Edition offre 'le meilleur de la technologie hybride auto-rechargeable Toyota et tout le savoir-faire de JBL réuni dans un système haute-fidélité étudié tout spécialement', assure Toyota. Disponible à la commande dès aujourd'hui, cette Corolla JBL Edition sera visible dans les concessions Toyota à compter du mois de juillet.

