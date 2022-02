Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: la Yaris Cross remporte les Trophées de L'argus information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 17:50









(CercleFinance.com) - La 29e édition des Trophées de L'argus a distingué la nouvelle Toyota Yaris Cross qui a remporté la catégorie ' SUV citadin '.



Chaque année, les Trophées de L'argus récompensent les meilleurs nouveaux modèles dans toutes les catégories. Budget à l'achat et à l'usage, valeur résiduelle, prestations, innovations... sont pris en compte.



' La motorisation Toyota hybride de quatrième génération offre des performances dynamiques, un bon rendement énergétique, de faibles émissions (dès 100g de CO2 / au-dessus de 50% du temps/distance en EV / Zéro émissions en ville) et une manoeuvrabilité parfaite pour la ville ' indique le groupe.





