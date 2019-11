Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : la RATP va tester un nouveau type de bus Cercle Finance • 26/11/2019 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le groupe Toyota annonce ce mardi soir que la RATP va tester le H2.City Gold de 12 mètres, à partir du mois d'août 2020 pendant trois mois sur la ligne 185, en conditions réelles d'exploitation avec voyageurs. 'Le H2.City Gold est le nouveau bus Caetano à hydrogène, doté de la technologie de pile à combustible Toyota. Cette nouveauté renforce l'ambition de constructeur de bus portugais de devenir un acteur clé du transport urbain et d'améliorer la qualité de vie des populations urbaines', explique Toyota.

