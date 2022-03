Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: la production reprendra demain au Japon information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - Après avoir annoncé hier la mise en pause de l'ensemble de ses activités de production au Japon ce 1er mars - en raison d'une défaillance du système chez un fournisseur national (KOJIMA INDUSTRIES CORPORATION) - Toyota fait savoir aujourd'hui que la production sera en mesure de reprendre dès le premier quart, à compter du mercredi 2 mars.



Le constructeur fait savoir qu'il va tout mettre en oeuvre afin d'assurer les livraisons des véhicules à ses clients dans les meilleurs délais.







