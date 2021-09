Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : la production impactée par la pénurie de pièces information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 10:15









(CercleFinance.com) - En raison d'une pénurie de certaines pièces causée par la propagation du Covid en Asie du Sud-Est, Toyota annonce que ' des ajustements ' vont être apportés à ses plans de production pour septembre, tandis que les plans d'octobre seront 'révisés '. La production devrait ainsi être réduite de 70 000 unités en septembre (40 000 unités à l'étranger et 30 000 unités au Japon) et de 330 000 unités en octobre (180 000 unités à l'étranger et 150 000 unités au Japon), par rapport au plan de production d'août. Par conséquent, le volume de production de l'exercice s'achevant le 31 mars 2022 devrait se limiter à 9 millions d'unités, contre 9,3 millions d'unités initialement prévues. ' Bien que les perspectives pour novembre et au-delà ne soient pas claires, la demande actuelle reste très forte ', souligne le constructeur. Toyota assure donc que le plan de production pour novembre et au-delà restera inchangé. Enfin, malgré les difficultés rencontrées, le constructeur confirme sa prévision de résultat d'exploitation de 2500 Mds de yens pour l'exercice.

