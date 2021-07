Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : la production de la Yaris Cross débute dans le Nord Cercle Finance • 06/07/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) annonce aujourd'hui avoir la production de la Yaris Cross, un SUV compact conçu sur la plateforme TNGA (Toyota New Global Architecture), du site d'Onnaing/Valenciennes (59). Selon le constructeur, cette 'étape historique' témoigne de 'l'aboutissement d'un projet d'entreprise doté de 400 millions d'euros d'investissements pour produire deux véhicules (Yaris 4èmegénération et Yaris Cross) sur la même ligne avec comme ambition de viser les 300000 véhicules par an.' Toyota vise des ventes de 1,5 million de véhicules en Europe en 2025 avec un taux d'électrification de 90%

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.