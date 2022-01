Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: la pénurie de semi-conducteurs impacte la production information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que que son plan mondial de production a du être ajusté (-150 000 unités) pour le mois de février, en raison de la pénurie de matériaux semi-conducteurs.



Le constructeur estime que la production mondiale devrait s'élever à 700 000 unités en février 2022.



Conséquence de cet ajustement, les prévisions de production pour l'année complète, s'achevant le 31 mars 2022, devraient être inférieures aux prévisions précédentes de 9 millions d'unité.



'En ce qui concerne la pénurie de semi-conducteurs, nous continuerons d'examiner la situation et de consulter toutes les entreprises impliquées pour envisager l'utilisation de substituts dans la mesure du possible en prévision d'une pénurie continue', indique Toyota.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.