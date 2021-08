Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : la pénurie de pièces affecte la production au Japon information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 12:40









(CercleFinance.com) - Toyota annonce qu'à la suite d'une pénurie de certaines pièces liée à la propagation du Covid en Asie du sud-est, des 'ajustements' vont être apportés aux opérations de production au sein de ses usines de véhicules au Japon, aux mois d'août et septembre. Des suspensions temporaires de production impacteront l'ensemble des 15 usines Toyota au Japon et 27 des 28 lignes de production que compte le constructeur dans l'archipel. Toyota a publié un calendrier détaillé des arrêts programmés de ses lignes de production.

