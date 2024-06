Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: la nouvelle Prius a reçu l'eTrophée 2024 information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 13:31









(CercleFinance.com) - L'Association des Médias Auto & Moto (AM-AM) a décerné ses troisièmes eTrophées lors d'une soirée qui s'est déroulée le 6 juin à Paris.



Ces prix, qui distinguent les véhicules électrifiés les plus performants du marché, ont été attribués par un jury de 25 journalistes automobiles à l'issue de deux journées d'essais et d'évaluations. A l'issue de ces tests, le jury de l'Association des Médias Auto & Moto a décerné le eTrophée 2024 de la meilleure hybride rechargeable à la nouvelle Toyota Prius.



Son autonomie en mode 100 % électrique, qui peut atteindre 86 km (en cycle mixte WLTP) grâce à une batterie de 13,6 kWh, permet une conduite zéro émission sur la plupart des trajets quotidiens. Pour les déplacements plus longs, ou lorsqu'une recharge n'est pas disponible, le système hybride rechargeable de nouvelle génération de Toyota offre une puissance augmentée et des émissions de CO2 en cycle mixte WLTP ultra-faibles de 12 g/km (batterie pleine) - les plus faibles jamais enregistrées avec une Prius.



Depuis son lancement en 2023, la nouvelle Toyota Prius a reçu de nombreuses récompenses : Prix Green Tech aux Automobile Awards 2023, Prix du Style au Grand Prix Auto Moto 2023, Voiture de l'Année 2024 aux Etats-Unis et au Canada, World Car Design of the Year 2024.





