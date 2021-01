Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : la nouvelle GR Yaris remporte plusieurs prix Cercle Finance • 29/01/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - La Nouvelle GR Yaris remporte plusieurs prix prestigieux. Développée par Toyota Gazoo Racing, la Nouvelle GR Yaris est le porte-drapeau sportif de la nouvelle gamme Yaris. Pour sa 39e édition, le trophée ' Sportive de l'Année ' du magazine Echappement a été attribué à la Nouvelle GR Yaris. Après une semaine de tests sur tous les terrains, la Nouvelle Toyota GR Yaris a été désignée ' Sportive 2020 ' par le jury réuni par Motorsport. Dans le cadre de ses Trophées 2021, L'argus a invité les internautes à voter pour leur véhicule coup de coeur parmi 12 sportives sorties en 2020. La Toyota GR Yaris l'a emporté largement et le prix a été remis par Margot Laffite à Antoine Delacroix, Chef de Marque Toyota GAZOO Racing / GR Yaris.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.