Toyota : l'e-Palette, ou la mobilité multimodale autonome

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation présente un nouvel outil de gestion d'exploitation qu'il utilisera pour la mise en service de l'e-Palette, un véhicule autonome électrique à batterie dédié à la mobilité multimodale. Le constructeur souhaite mettre en circulation ces navettes urbaines à Woven City, une ville expérimentale entièrement connectée, tout en visant une exploitation commerciale dans différents territoires à partir du début de la décennie 2020. Ce véhicule doté de fonctions de conduite automatisées a été lancé l'an dernier au salon de l'automobile de Tokyo. Depuis, l'entreprise a développé une solution de gestion d'exploitation des navettes e-Palette dotée d'un système de gestion de la mobilité autonome et d'une plateforme de communication avec le personnel d'exploitation. Ce système permettra de réduire les temps d'attente des usagers et fluidifier la circulation, au bénéficie de la sécurité, du confort et de la tranquillité d'esprit, assure Toyota.

