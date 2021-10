Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : l'Aygo X sera dévoilée début novembre information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 10:34









(CercleFinance.com) - Toyota confirme aujourd'hui le prochain lancement de la nouvelle Aygo X, un véhicule annoncé comme 'le premier Urban Crossover du segment A de la marque'. Le constructeur indique que le renouvellement de l'Aygo X (prononcer Aygo Cross) a été entièrement mené à bien par Toyota Motor Europe, du design à la production, en passant par la conception complète. La nouvelle Aygo X sera produite à Kolin en République Tchèque chez Toyota Motor Manufacturing Czech Republic et sera dévoilée début novembre.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.