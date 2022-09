Toyota: Kinto lance un service d'autopartage à Valenciennes information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 10:31

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que Kinto, sa marque de mobilité, lance un service d'autopartage baptisé 'KINTO Share' à Valenciennes, via une flotte de 6 Yaris hybrides, disponibles 24h/24 et réservable directement sur smartphone.



Les utilisateurs pourront louer un véhicule, pour une heure, un jour, une semaine ou plus et bénéficient d'un service tout inclus: assurance, assistance et carburant.



Le service sera opérationnel à partir du 3 octobre avec 3 emplacements situés à l'entrée de Valenciennes, sur le campus de l'université et dans le centre-ville (parking du centre).



Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) s'est implanté il y a plus de 20 ans à Onnaing, site de production de Yaris et Yaris Cross.



'C'est donc avec enthousiasme que KINTO a répondu favorablement à la proposition de l'agglomération de Valenciennes et du Simouv (Syndicat Intercommunal de Mobilité et d'Organisation Urbaine du Valenciennois)de participer au développement de la mobilité sur leur territoire', indique Toyota.