Toyota : investit dans la start-up française EODev

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) annonce aujourd'hui sa prise de participation directe dans la start-up française Energy Observer Developments (EODev) afin d'accélérer la diffusion des applications hydrogène. 'Nous sommes très heureux de l'entrée à notre capital de Toyota qui marque une étape significative du développement d'EODev. (...) C'est une vraie reconnaissance des travaux menés par nos équipes respectives et une accélération stratégique pour EODev ', déclare Jérémie Lagarrigue, Directeur Général, EODev. Début 2020, EODev et TME Fuel Cell Business avaient installéla technologie de pile à combustible Toyota à bord du navire Energy Observer, en prévision de sa traversée des océans Atlantique et Pacifique. Cette collaboration avait marqué l'entrée de Toyota dans un nouveau secteur d'activité, au titre de fournisseur et d'adaptateur de piles à combustible.

