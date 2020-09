Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : intègre son système de pile à combustible avec EODev Cercle Finance • 28/09/2020 à 14:30









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) intègre son module de pile à combustible dans une nouvelle application hydrogène d'Energy Observer Developments (EODev). EODev a effectué pour la première fois une démonstration de son groupe électrogène GEH2 à hydrogène, basé sur la technologie Toyota de pile à combustible. La pile à combustible du groupe électrogène GEH2 repose sur le même principe que la motorisation de la Toyota Mirai. L'ensemble tient dans un module compact de 290 kg environ et affiche une puissance nominale nette de 60 kW, pour une puissance crête nette de 92 kW. ' Cette installation de notre système de pile à combustible reflète bien l'élargissement de notre modèle économique, à travers des partenariats destinés à favoriser la création d'une société de l'hydrogène. Nous recherchons constamment de nouvelles opportunités, car notre technologie est suffisamment souple pour s'adapter à des usages variés, ' a déclaré Thiebault Pâquet, Directeur de la division Fuel Cell Business chez Toyota Motor Europe.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.