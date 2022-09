Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: Hino Motors dans le viseur des autorités information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 12:33









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation reconnaît que le ministère du Territoire, de l'Infrastructure, des Transports et du Tourisme a émis une disposition administrative assez stricte ' d'Ordre de correction ' à Hino Motors en raison de divers problèmes au sein du processus et des systèmes de la société en relation avec une série de fautes dans sa demande de certification de moteur.



Toyota continuera à surveiller de près si Hino peut renaître en tant que société digne de la confiance de ses parties prenantes.



Toyota soutiendra également Hino dans les domaines et les opérations où elle le peut, y compris l'assistance dans le travail lié à la certification des moteurs pour les camions légers, que Hino a demandé.





