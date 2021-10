Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : hausse des ventes de 20,6% entre avril et septembre information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 15:59









(CercleFinance.com) - Toyota publie aujourd'hui ses chiffres de ventes au titre du premier semestre de son exercice fiscal 2022, soit entre avril et septembre 2021. Au cours de cette période, le groupe indique avoir vendu 5 265 112 véhicules à travers le monde, soit une hausse de 20.6% par rapport à la même période un an plus tôt. Les ventes du groupe ont été portées par la marque Toyota (+21%, à 4 852 085 véhicules), Daihatsu (+16.6%, 338 717 véhicules) et Hino (+15.3%, 74 310 véhicules). Dans l'archipel, les ventes ont progressé de 4.7% avec 999 485 véhicules vendus entre avril et septembre, ce qui permet au groupe de s'arroger une part de marché de 48.7% dans le pays (+1.7pt). En dehors du Japon, le groupe a vendu 4 265 627 véhicules, soit une progression de 25% par rapport à la période avril-septembre 2020. Enfin, toujours entre avril et septembre, la production du groupe a atteint près de 4.8 millions de véhicules (+18.7%), avec 1.8 million d'unités produites au Japon (+8.3%) et 2.9 millions d'unités produites en dehors du Japon (+26.4%).

