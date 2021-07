Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : hausse de 41% des volumes de ventes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 12:44









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) clôture le premier semestre à 598 888 véhicules vendus en Europe, maintenant ainsi une part de marché historique de 6,6 %, soit une augmentation de 0,5 point par rapport à l'an dernier. Ce volume de ventes représente une hausse de +41% par rapport à 2020 et de +4 % par rapport à 2019. Les ventes d'hybrides représentent désormais 59% du volume total européen, pourcentage qui atteint 70% en Europe de l'Ouest contre 27% en Europe de l'Est. TME obtient son meilleur premier semestre depuis 2007 grâce à une forte demande pour les gammes hybrides Toyota et Lexus. Depuis le début de l'année, Toyota reste la deuxième marque la plus vendue d'Europe. ' La demande reste forte et nous avons déjà revu à la hausse nos prévisions de ventes pour 2021, en les portant à 1 150 000 véhicules. Nous nous basons aussi sur un carnet record d'environ 200 000 commandes, mais nous ne sommes pas à l'abri des ruptures d'approvisionnement qui menacent l'ensemble de notre industrie ' a déclaré Matt Harrison, Président & CEO de Toyota Motor Europe.

