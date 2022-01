Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: hausse de 2% des ventes de Lexus Europe en 2021 information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 14:58









(CercleFinance.com) - Les ventes de Lexus Europe ont augmenté de 2 % en 2021, atteignant une part de 2,3 % dans un marché premium qui s'est contracté de 2 % par rapport à 2020.



La plus forte croissance a été enregistrée par la prestigieuse gamme LC (+53 %), grâce au lancement du cabriolet LC. La berline phare de Lexus, la LS, a également progressé de manière significative (+46 %) suite à son important restylage en début d'année. Les ventes de la berline ES ont, elles, augmenté de 19 %.



Les ventes du SUV compact UX ont enregistré une augmentation significative de 25 % principalement grâce au nouveau UX 300e, premier modèle 100 % électrique de Lexus.



Les véhicules électrifiés ont représenté pas moins de 96 % des ventes de Lexus en Europe occidentale. Depuis l'introduction du premier modèle hybride Lexus, le RX 400h en 2005, Lexus Europe a vendu plus d'un demi-million de véhicules électrifiés.





Copyright (c) 2021 Cercle Finance.