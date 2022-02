Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: hausse de 19% des ventes sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 11:08









(CercleFinance.com) - Toyota publie ses résultats financier au titre des 9 premiers mois de son exercice fiscal 2022, soit comprise entre avril et décembre 2021.

Durant cette période, les ventes du constructeur ont atteint 23 267 milliards de yens, soit une hausse d'environ 19% par rapport à la même période un an plus tôt.

Sur cette période, l'EBIT s'établit à 2531 milliards de yens, contre 1507 milliards de yens un an auparavant.



Toyota enregistre un bénéfice net de 2316 milliards de yens sur neuf mois, contre un bénéfice de 1468 milliards de yens précédemment.



Sur le seul 3e trimestre (octobre à décembre 2021), les ventes ont atteint 7785 milliards de yens, en baisse par rapport au 3e trimestre 2021 (8150 milliards de yens), tandis que le bénéfice net s'établit à 791 milliards de yens, en légère baisse également (838 milliards de yens au 3e trimestre 2021).



Sur l'ensemble de l'exercice fiscal 2022, Toyota anticipe désormais des ventes de 29 500 milliards de yens (contre 30 000 MdsYens dans la précédente estimation). En revanche, le bénéfice attendu reste inchangé, à 2490 milliards de yens, indique le constructeur, impacté par la pénurie de semi-conducteurs et la pandémie de Covid.





