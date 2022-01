Toyota: fournit six modules de pile à hydrogène pour le rail information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 14:27

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe annonce qu'il va fournir six modules de pile à combustible (PAC) au CNH2 (Centro National de Hidrogeno) le centre de recherche sur l'hydrogène, et au constructeur ferroviaire CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), tous deux situés en Espagne.



Trois de ces modules ont déjà été livrés à CNH2 et seront testés sur un banc d'essai avant d'être envoyés chez CAF. Les trois modules restants partiront directement chez CAF à la mi-février, où les six modules seront installés dans le train de démonstration.



Avec la livraison des modules PAC Toyota, les équipes peuvent maintenant développer le bloc d'alimentation hybride de la chaîne de traction bi-mode du train. Ce système combine l'électricité provenant de deux sources: d'une part, la caténaire et d'autre part, le bloc hybride à PAC qui fonctionne de manière indépendante.



Une fois l'intégration terminée, le consortium commencera les tests initiaux de fonctionnement et les essais de roulage en vue de l'homologation sur les voies espagnoles et portugaises.