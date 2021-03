Toyota : formalise son engagement sociétal via 'Beyond Zero'

(CercleFinance.com) - Toyota lance l'initiative'Beyond Zero', présentée comme un nouveau chapitre pour le constructeur et une manière de formaliser l'engagement sociétal de la marque.

'Beyond Zero' s'articule autour de quatre piliers: soit l'électrification, la mobilité pour tous, l'expérience client et la création d'une société meilleure.

Une illustration concrète de 'Beyond Zero'? Toyota cite en exemple son site de production, Toyota Motor Manufacturing France, dont la consommation d'eau a réduit de près de 70% depuis 2001.

'Cette initiative environnementale est l'une des illustrations concrètes du quatrième pilier de Beyond Zero, soit contribuer à la création d'une société meilleure', indique la marque. 'En s'attaquant à des problèmes planétaires aussi cruciaux que la pénurie d'eau, Toyota s'engage à réduire autant que possible l'impact écologique de la production et de la circulation automobile.'