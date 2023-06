Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: feu vert de l'UE pour une coentreprise avec Messer information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 15:01









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune entre la société allemande Messer SE & CO KGaA et la société belge, Toyota Tsusho Europe (TTE).



TTE est une filiale à 100% de Toyota Tsusho Corporation, une structure ayant construit un réseau de vente mondial en tant que seule société commerciale du groupe Toyota Motor.



L'entreprise commune offrira un service à guichet unique aux opérateurs de flotte, qui comprendra la fourniture de véhicules de mobilité à hydrogène tels que des bus à pile à combustible, des services de maintenance et de gestion de flotte, ainsi que la production et la fourniture sur site d'hydrogène vert dans L'Europe.



Messer est un producteur de gaz industriels, spéciaux et médicaux, ainsi que de mélanges de gaz.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur le marché.





