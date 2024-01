Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Toyota: fait un point après les tremblements de terre information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Le groupe fait un point sur le calendrier d'exploitation de l'usine de Toyota Motor Corporation à partir du 15 janvier au Japon.



Il a décidé la poursuite des opérations de production dans ses usines de véhicules au Japon comme prévu à partir de la semaine du 15 janvier.



En plus d'utiliser des pièces en stock en dehors des zones dévastées par le tremblement de terre de la péninsule de Noto, les opérations se poursuivront en fonction de l'état de restauration de certaines des usines touchées.



' Comme il y a encore de nombreuses répliques, nous continuerons à suivre de près la situation, en accordant la plus haute priorité à la sécurité des personnes impliquées et à la restauration de la région. À partir de la semaine du 22 janvier, on suppose que les opérations se poursuivront et nous ferons une annonce s'il y a des changements dans la situation. Nous espérons sincèrement un rétablissement rapide des zones touchées ' indique la direction de Toyota.





