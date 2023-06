Toyota: fabrique d'hydrogène dérivé du biogaz en Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 13:01

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation (Toyota), Toyota Tsusho Corporation (Toyota Tsusho) et Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. (Mitsubishi Kakoki) introduiront pour la première fois en Thaïlande un équipement de production d'hydrogène dérivé du biogaz.



L'équipement de production d'hydrogène qui sera introduit sera fabriqué par Mitsubishi Kakoki et installé en Thaïlande en novembre 2023 pour produire de l'hydrogène à partir de biogaz dérivé du fumier de poulet local et des déchets alimentaires.



Toyota et Toyota Tsusho coopéreront sur la production d'hydrogène pour envisager la construction et l'introduction d'un système global de compression, de stockage et de transport du biogaz et de l'hydrogène, ainsi que la mise en place d'un système d'exploitation.

Les trois sociétés et leurs filiales locales respectives travailleront ensemble et tiendront des discussions pour optimiser la conception en fonction des conditions locales.



Ces équipements seront utilisés dans le cadre d'une série d'initiatives dans les domaines de la production, du transport, du stockage et de l'utilisation de l'hydrogène.