Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: essais de collision conformes selon Daihatsu information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Les résultats des essais de collision latérale effectués en interne par Daihatsu sur le Toyota Raize HEV 'répondent aux normes de sécurité réglementaires' indique le constructeur qui précise que ces tests n'ont pas encore été confirmés par l'autorité de certification.



Pour rappel, le 19 mai, Daihatsu avait annoncé avoir trouvé 'des actes répréhensibles' dans les procédures de certification pour les essais de collision latérale (UN-R135) des Daihatsu ROCKY HEV et des Toyota RAIZE HEV destinés au marché japonais



Les expéditions et les ventes de ces véhicules avaient alors été suspendues à partir de ce même jour.



'Nous nous excusons sincèrement pour toute préoccupation et inconvénient que cela aurait pu causer à toutes les parties concernées, y compris les clients', indique le constructeur qui précise qu'il va prendre les mesures nécessaires à la réalisation de ces tests en présence d'autorités de certification.



'Nous considérons ce cas non pas comme un problème individuel ou en milieu de travail, mais plutôt comme un problème à l'échelle de l'entreprise où un individu ou un lieu de travail a été contraint de commettre un acte répréhensible', indique Toyota qui s'engage 'à écouter les voix de ceux qui sont en première ligne et à répondre avec soin à la situation'.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.