Toyota:épinglé au Japon pour des certifications irrégulières

(CercleFinance.com) - Toyota annonce être soumis à une enquête du ministère du Territoire, de l'Infrastructure, des Transports et du Tourisme (MLIT) japonais suite à des irrégularités dans les demandes de certification de modèles annoncées le 3 juin.



Toyota a reçu un ordre de correction pour réformer ses opérations de certification. L'entreprise attribue ses difficultés à des règles opérationnelles internes peu claires, à une gestion insuffisante des ressources, à un manque de sensibilisation à l'importance de la certification, et à un manque d'implication de la direction.



Toyota prévoit de revoir sa structure et son système de certification, de clarifier les responsabilités et de continuer à améliorer la gestion des données. Le MLIT a identifié huit nouveaux cas de non-conformité, affectant sept véhicules. Les clients peuvent néanmoins continuer à utiliser leurs véhicules.



La production des modèles Corolla Fielder, Corolla Axio et Yaris Cross, suspendue depuis le 3 juin, reprendra début septembre après confirmation de la conformité.



Les expéditions des modèles Noah/Voxy reprendront dès que possible après validation par le MLIT, ajoute le constructeur.





