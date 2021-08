Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : e-palette reprend son activité au Village Olympique information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 16:41









(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui que le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo a décidé de reprendre les opérations de son véhicule 'e-Palette' au sein du Village des Athlètes. Les opérations assurées par ce véhicule autonome avaient été temporairement suspendues après un incident survenu au sein de Village des Athlètes la semaine dernière, un véhicule e-Palette ayant percuté un piéton malvoyant. Si les freins d'urgence s'étaient bien déclenchés après détection du piéton, le véhicule n'avait pas pu s'arrêter à temps. Après avoir rappelé les consignes de circulation dans le Village Olympique, accordé du temps pour la formation du personnel sur place et effectué des essais, le comité d'organisation a décidé la reprise des opérations à partir du 31 août à 15h.

