Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: don de 1ME après violent séisme n Turquie information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 14:45









(CercleFinance.com) - Toyota annonce un don d'un million d'euros afin de répondre aux besoins immédiats (notamment en nourriture, en eau, en vêtements et en abris ) des populations après le séisme dévastateur qui a frappé la Turquie.



Toyota Motor Corporation contribue à ce don à hauteur de 400 000 euros.



De son côt tandis que Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) a déployé une équipe d'intervention en cas de catastrophe pour mener des opérations de recherche et de sauvetage









Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.