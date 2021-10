Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : dévoile ses plans de production pour novembre information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - Après avoir apporté des ajustements répétés à ses plans de production depuis le mois d'août en raison d'une pénurie de pièces résultant de la propagation du COVID-19, Toyota dévoile aujourd'hui ses plans de production pour novembre. ' Avec la coopération de nos fournisseurs, nous avons soigneusement examiné chaque cas de pénurie de pièces possible dans la chaîne d'approvisionnement. En conséquence, le volume de production mondial en novembre devrait atteindre 850 000 à 900 000 unités ', indique le constructeur nippon. ' Dans le but de combler les déficits de production antérieurs, nous avions initialement prévu de produire environ 1 million d'unité. Cependant, étant donné que nous connaissons toujours une pénurie de certaines pièces et que nous ne pourrons pas combler les déficits de production précédents, nous avons ajusté nos plans de production initiaux pour novembre ', précise Toyota. Pour rappel, en novembre 2020, les volumes de production mondiaux étaient de 830 000. En septembre et octobre 2021, la production était de respectivement 500 000 et 600 000 véhicules.

