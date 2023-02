Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: dévoile sa prévision de production pour mars information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 11:48









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que son volume de production mondial prévu pour mars devrait être d'environ 900 000 unités (soit 350 000 unités au Japon et 550 000 unités à l'étranger).



La prévision de production pour l'exercice a été annoncée à 9,1 millions d'unités dans les résultats financiers du troisième trimestre, en partie en raison de l'impact récent des pièces semi-conductrices et d'autres facteurs.



Le constructeur tient à nouveau à s'excuser pour les ajustements répétés de son plan de production en raison de la propagation du COVID-19 et des pénuries de pièces telles que les semi-conducteurs.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.