Toyota: dévoile sa prévision de production pour décembre

(CercleFinance.com) - Toyota a annoncé hier que son volume mondial de production devrait être d'environ 750 000 unités en décembre, soit environ 250 000 unités au Japon et 500 000 unités à l'étranger.



Prenant en compte les risques liés à la pénurie de semi-conducteurs, le constructeur table sur une production annuelle mondiale de 9,2 millions d'unité.



'Nous continuerons d'examiner de près l'approvisionnement en pièces et de travailler avec les parties liées pour envisager toutes les mesures possibles afin de nous assurer que nous pouvons livrer autant de véhicules à nos clients dans les meilleurs délais', a ajouté Toyota.



Par ailleurs, le constructeur a remporté le premier championnat du monde de Rallye-Raide W2RC le weekend dernier. En effet, en terminant deuxièmes du Rallye d'Andalousie, Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel se sont arrogé le titre et ont offert à TOYOTA GAZOO Racing le premier titre constructeurs.





