Toyota: dévoile deux nouveaux SUV Lexus

(CercleFinance.com) - Lexus a dévoilé hier le tout nouveau SUV GX lors de sa première mondiale à Austin, au Texas, aux États-Unis. Le véhicule sera progressivement commercialisé dans différentes régions à partir de la fin de l'année 2023.



Le GX est un SUV lancé en 2002 et destiné principalement au marché nord-américain. Le véhicule a été plébiscité par la clientèle, ce qui s'est traduit par des ventes cumulées d'environ 540 000 unités à la fin mars 2023.



' En 2023, nous présenterons le nouveau LM, une nouvelle réponse au luxe avec chauffeur, et le nouveau LBX, une compacte qui défie le segment avec une nouvelle proposition de valeur de luxe, afin de stimuler le développement de véhicules spécifiques à chaque région répondant aux besoins d'individus divers ', annonce encore la société.



Enfin Lexus célèbre aujourd'hui la première mondiale du tout nouveau TX un SUV à trois rangées de sièges conçu exclusivement pour le marché nord-américain.





