Cercle Finance • 01/11/2021 à 12:16

Toyota : devient champion du monde d'endurance en WEC









(CercleFinance.com) - L'équipe Toyota Gazoo Racing est entrée dans l'histoire des courses d'endurance en décrochant le premier titre de champion du monde de l'ère Hypercar en s'arrogeant un doublé à l'issue des 6 Heures de Bahreïn, disputées ce weekend dans le royaume insulaire, au large de l'Arabie saoudite. Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López ont remporté l'avant-dernière manche du Championnat du Monde d'Endurance FIA ​​​​(WEC) 2021 dans leur GR010 HYBRID n°7, devançant la Toyota n°8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley. Il s'agit du troisième titre consécutif pour Toyota Gazoo Racing qui prolonge par ailleurs sa série de succès avec 100% des courses remportées cette année. La course pour le titre des pilotes se jouera lors de la dernière épreuve, le weekend prochain, entre les deux équipages de Toyota, les pilotes de la n°7 devançant de 15 points leurs coéquipiers de la n°8.

