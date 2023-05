Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: développer une batterie de stockage avec TEPCO information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Toyota annonce avoir développé un système de batterie de stockage stationnaire (sortie de 1 MW, capacité de 3 MWh) avec Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), combinant la technologie d'exploitation et les normes de sécurité de TEPCO pour les batteries de stockage stationnaires et le système de Toyota technologie des batteries de stockage des véhicules électrifiés.



Ce système sera installé dans le parc éolien Eurus Tashirota parr Toyota Tsusho Corporation et Eurus Energy Holdings Corporation, et les quatre sociétés commenceront un projet de vérification collaborative vers l'automne de cette année.



'Le marché des batteries de stockage devrait continuer de croître compte tenu de la diffusion des énergies renouvelables et des véhicules électrifiés, ainsi que de la tendance mondiale à la neutralité carbone', estime Toyota.





