Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: développe un SUV pour le marché indien, avec Suzuki information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - Alliés commerciaux depuis 2017, notamment autour des technologies d'électrification et des véhicules compacts, Toyota et Suzuki annoncent la production d'un nouveau modèle de SUV destiné au marché indien dans un premier temps, avant d'être exporté vers des marchés extérieurs à l'Inde, notamment 'Afrique.



Le SUV sera proposé en Inde avec deux motorisations: un moteur hybride léger développé par Suzuki et un hybride puissant développé par Toyota.



En joignant leurs forces via cette collaboration, les deux sociétés seront en mesure de fournir une grande variété de technologies aux clients et de contribuer à l'émergence d'une société neutre en carbone en Inde.







Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.