Toyota : développe un poids lourd à hydrogène avec Hino

(CercleFinance.com) - Toyota Motors North America (TMNA) et Hino USA vont co-développer un modèle de poids lourd électrique à pile à combustible destiné au marché nord-américain, ont annoncé aujourd'hui les deux constructeurs. Basé sur le châssis de la série Hino XL et doté de la technologie hydrogène Toyota, ce camion offrira ' une capacité de chargement exceptionnelle sans rejeter d'émissions polluantes ', annonce Toyota. Le premier véhicule de démonstration est attendu pour le premier semestre 2021.

