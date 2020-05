Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : développe sa production d'énergies renouvelables Cercle Finance • 25/05/2020 à 17:27









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) a investi dans deux nouveaux équipements de production d'électricité à son siège bruxellois. Ces équipements permettent au groupe d'amener ses différents sites aux énergies renouvelables. Après l'installation récente d'une éolienne de conception ultramoderne devant ses bâtiments, l'entreprise vient de poser 1 400 panneaux solaires sur le toit de son Centre SAV basé sur le même site. TME devient ainsi la première société de la région bruxelloise à monter une éolienne sur son terrain. D'une capacité totale de 10 kW, celle-ci peut produire jusqu'à 24 MWh par an.

