Toyota: des piles à combustible pour les poids lourds Hyliko

(CercleFinance.com) - Toyota annonce la fourniture de modules de pile à combustible à la start-up française de poids lourds Hyliko.



Hyliko va équiper des camions de modules de pile à combustible à hydrogène Toyota de 2e génération dans le cadre de son offre de flotte zéro émission.



Toyota met déjà sa technologie de pile à combustible au service de différentes solutions hydrogène, destinées notamment à des trains, des bus, des générateurs ainsi que diverses applications marines.



Le groupe place notamment de grands espoirs dans les poids lourds, qui représentent 77% du transport routier de marchandises en Europe.



Au niveau mondial, Toyota collabore déjà avec divers partenaires du secteur des poids lourds pour l'intégration de sa technologie de pile à combustible au transport par camions.





