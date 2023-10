Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: des groupes électro-hydrogènes en Australie information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - Toyota Australia a signé des contrats avec EODev, portant sur l'assemblage et la distribution de ses groupes électro-hydrogènes GEH2® en Australie et l'exportation d'unités en Nouvelle-Zélande.



Toyota Australia va ainsi investir 3,27 millions de dollars australiens afin d'assembler des groupes électrogènes EODev GEH2® sur son ancien site de production d'Altona à Melbourne à compter du premier trimestre 2024.



Toyota va aussi devenir le distributeur australien des groupes électrogènes EODev GEH2® entièrement fabriqués et assemblés à l'échelle locale, via son partenaire commercial Blue Diamond Machinery - premier distributeur national indépendant de solutions d'énergie hors réseau et fournisseur exclusif du groupe électrogène EODev GEH2® en Australie.



Toyota Australia vendra également ces groupes électrogènes et Toyota New Zealand sera d'ailleurs son premier client dans le cadre d'un projet d'importation en vue d'une distribution de ces produits sur le marché néo-zélandais.





