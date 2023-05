Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: des camions à pile à combustible avec VDL Groep information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 15:27









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) s'est associé au néerlandais VDL Groep (VDL) sur le marché européen des poids lourds zéro émission à hydrogène avec la technologie de pile à combustible de Toyota.



Cette collaboration vise à accélérer la décarbonation du secteur de la logistique routière.



VDL Groep produira le premier camion à pile à combustible d'ici l'été 2023, suivi d'autres véhicules qui seront évalués dans le cadre des opérations logistiques de TME à l'automne 2023.



' L'entreprise voit dans l'utilisation de camions hydrogène une opportunité majeure de décarboner ses opérations logistiques. Le gain de poids offert par les systèmes à hydrogène se traduit par des charges utiles accrues et la rapidité du ravitaillement en hydrogène constitue un atout majeur pour le transport à usage intensif ' indique le groupe.





