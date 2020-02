Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : des aides supplémentaires pour la Chine Cercle Finance • 07/02/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - Toyota annonce vouloir fournir une aide supplémentaire aux régions les plus touchées par le coronavirus en Chine. Cette aide comprendra des masques médicaux, des vêtements médicaux de protection et des chapeaux à usage médical pour les prestataires de soins de santé, ainsi que d'autres fournitures médicales, telles que des désinfectants. ' Nous espérons que les articles seront utilisés par la population locale, en particulier par les professionnels de la santé qui sont en première ligne pour prendre soin du peuple chinois. ' Il faut tenir compte des sentiments des personnes au milieu de cette épidémie, tirer des conclusions plus rapidement et prendre des mesures immédiates plus rapidement que jamais en se concentrant sur la sécurité ' a déclaré le président de Toyota Motor Corporation (Toyota), Akio Toyoda.

