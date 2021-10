Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : déplore l'action en justice initiée par Nippon Steel information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - La société Toyota annonce aujourd'hui avoir pris connaissance ' avec grand regret ' de l'action en justice intentée contre elle par Nippon Steel Corporation (Nippon Steel) concernant un brevet sur les tôles d'acier électromagnétiques. Toyota précise d'ailleurs avoir vérifié l'absence de conflits de brevets sur les tôles d'acier électromagnétiques fabriquées par Baoshan Iron & Steel, aussi bien avant de conclure le contrat qu'après, lorsque Nippon Steel lui a fait part de ses inquiétudes. Toyota précise d'ailleurs avoir reçu une déclaration écrite de Baoshan Iron & Steel quant à l'absence de conflits de brevets sur ses tôles. ' Nous sommes d'avis que de telles questions devraient être discutées entre les fabricants de matériaux ', souligne Toyota, d'autant que ' Nippon Steel est un partenaire commercial important pour nous '.

