Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: décline son modèle RAV4 en version 'GR SPORT' information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - Toyota annonce que son RAV4, présenté comme 'le SUV le plus vendu au monde' est désormais décliné sous une nouvelle version dite 'GR SPORT'.



Disponible à compter du 1er trimestre 2023, cette version nouvelle du RAV4 présente 'un design plus sportif et des réglages de suspension plus dynamiques', indique le constructeur.



Toyota assure d'ailleurs que cette déclinaison GR SPORT s'inspire directement des succès en compétition de TOYOTA GAZOO Racing, soit la branche sportive du constructeur automobile nippon.



Le constructeur rappelle que son label 'GR SPORT' a connu un grand succès lors qu'il a été décliné sur les modèles Yaris, Yaris Cross, Corolla, Toyota C-HR.



Le RAV4 GR SPORT sera prochainement disponible avec la motorisation hybride auto-rechargeable et la transmission intégrale intelligente AWD-i.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.