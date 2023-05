Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota: croissance de 18,4% du CA sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation a annoncé ses résultats financiers sur l'année fiscale 2022-2023, qui court du 1er avril au 31 mars.



Le chiffre d'affaires de 37 154,2 milliards de yens (263,50 milliards d'euros) est en croissance de

18.4 %.



Le revenu d'exploitation a diminué de 103,6 milliards de yens, soit 4,5 %, pour atteindre 2 180,6 milliards de yens au cours de l'exercice 2023 par rapport à l'exercice 2022. ' La baisse du revenu d'exploitation est principalement due à l'impact défavorable de la flambée des prix des matériaux ' indique le groupe.



La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté de 1 403,3 milliards de yens, soit 23,0 %, pour atteindre 7 516,9 milliards de yens à la fin de l'exercice 2023 par rapport à la fin de l'exercice 2022.

Le nombre total de véhicules vendus dans le monde s'élève à 10,558 millions d'unités, soit 177000 unités de plus que sur l'exercice précédent.

En Europe, les ventes ont progressé de 13 000 unités pour atteindre 1,030 millions de véhicules (+1,3%).

Les ventes d'unités de véhicules au Japon ont augmenté de 145 000 unités, soit 7,5 %, pour atteindre 2 069 000 unités au cours de l'exercice 2023 par rapport à l'exercice 2022.







