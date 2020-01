Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Toyota : création du prix Toyota Startup Awards Cercle Finance • 13/01/2020 à 09:35









(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe et l'école de commerce ISDI annoncent la création du prix Toyota Startup Awards. ' Ce concours cible les entreprises de mobilité inclusive qui proposent des solutions novatrices permettant aux handicapés physiques de se mouvoir plus librement et facilitant leur quotidien ' explique le groupe. Huit jeunes pousses seront invitées à Barcelone du 24 au 26 février 2020 pour participer à 4YFN. Elles participeront à un concours de pitch devant un jury de spécialistes désignés par TME. Les gagnants bénéficieront du programme d'aide au développement Toyota Accelerator Program. ' Un jury d'experts issus de TME et d'ISDI Accelerator choisira parmi les candidatures un maximum de huit projets : ce seront les finalistes du concours Toyota Startup Awards qui accompagneront Toyota à 4YFN ' précise le groupe.

