Toyota: coopération avec Chiyoda autour de l'électrolyse

(CercleFinance.com) - Toyota annonce avoir convenu de développer avec Chiyoda Corporation un système d'électrolyse à grande échelle dans le cadre d'un partenariat stratégique. Les deux partenaires ont d'ailleurs signé un accord sur cette coopération.



L'objectif est de contribuer à atteindre les objectifs gouvernementaux concernant l'introduction d'équipements d'électrolyse au Japon et à l'étranger.



Les partenaires comptent mettre en commun leurs technologies et leurs moyens afin de développer un système d'électrolyse à grande échelle. 'Cela permettra de s'adapter aux marchés de production d'hydrogène en expansion rapide, tant au Japon qu'à l'extérieur du Japon', indique Toyota.



Cette collaboration pourrait permettre une réduction des coûts, une efficacité de production accrue et une qualité plus stable pour les systèmes d'électrolyse nécessaires à la production d'hydrogène vert.





